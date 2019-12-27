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27 грудня • оновлено в 09:48
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Ломаченко потрапив у скандал з УПЦ МП: спортивні підсумки 26 грудня

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Український чемпіон Василь Ломаченко засвітився на богослужінні УПЦ МП, а дружина Олександра Усика викликала переполох в мережі, засвітивши груди.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 26 грудня.

Крім того, російські бійці ММА брати Ємельяненко влаштували публічну сварку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Еліна Світоліна Федір Ємельяненко Олександр Емельяненко Василь Ломаченко Олександр Усик
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К. Алла
К. Алла
Дурни, УПЦ МП самая крупная Православная Церковь на Украине. ПЦУ это клуб для меньшинств, и именно прибывание там позорит человека.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У вас абсолютное БОЛЬШИНСТВО населения ходит в УПЦ МП, в какой такой скандал Ломаченко угодил? Для кого это скандал? Вы уже совсем ку-ку!
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