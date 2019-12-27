Ломаченко потрапив у скандал з УПЦ МП: спортивні підсумки 26 грудня

Український чемпіон Василь Ломаченко засвітився на богослужінні УПЦ МП, а дружина Олександра Усика викликала переполох в мережі, засвітивши груди.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 26 грудня.

Крім того, російські бійці ММА брати Ємельяненко влаштували публічну сварку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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