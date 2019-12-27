Ломаченко потрапив до трійки найкращих боксерів десятиліття

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC Василь Ломаченко посів третє місце серед найкращих боксерів десятиліття в рейтингу, в якому не враховується вагова категорія.

"Можливо, найкращий аматор усіх часів, Ломаченко не тільки виправдав видані аванси, але і показав себе ще краще на професійному рівні. Маючи приголомшливий список скальпів, Ломаченко володіє трьома з чотирьох поясів у легкій вазі та може стати безперечним королем дівізону, якщо переможе Теофімо Лопеса в квітні 2020 року", – написано в описі досягнень українського боксера на сайті YahooSports.

Василь Ломаченко УНІАН

Новини Ломаченко на Різдво засвітився у богослужінні УПЦ МП

Перше місце в списку посів Флойд Мейвезер, а на другій позиції опинився Андре Ворд. Українець Олександр Усик замкнув десятку найкращих боксерів. Повний список має наступний вигляд:

1. Флойд Мейвезер

2. Андре Ворд

3. Василь Ломаченко

4. Сауль "Канело" Альварес

5. Теренс Кроуфорд

6. Роман Гонсалес

7. Геннадій Головкін

8. Менні Пак'яо

9. Наоя Іноуе

10. Олександр Усик

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу Ентоні Джошуа здивував інформацією про те, чим хотів би зайнятися в майбутньому.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!