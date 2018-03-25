Ломаченко потішив Роналду унікальним подарунком

Український чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко зробив подарунок одному з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду. Наш співвітчизник презентував лідеру збірної Португалії і мадридського "Реала" власні рукавички з автографом.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомив менеджер українського чемпіона Егіс Клімас. Для цього промоутер прибув спеціально в розташування національної збірної Португалії.

Новини Ломаченко одним ударом може виграти три чемпіонські пояси

It was pleasure today meeting the best @cristiano and giving a gift from the best @lomachenkovasiliy #football #soccer #geneva #thebest #portugal #klimasmanagement Публікація від Egis Klimas (@klimasmanagement) 25 Мар 2018 у 6:34 PDT

"Був дуже радий зустрітися з кращим в світі - Кріштіану Роналду, і передати йому пода від іншого кращого - Василя Ломаченка", - підписав знімок з футболістом Клімас.

Як повідомляв "Обозреватель", Василь Ломаченко 12 травня в американському Нью-Йорку битиметься з венесуельським боксером Хорхе Лінаресом.