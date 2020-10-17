Ломаченко показав, чим займався вночі перед боєм із Лопесом. Відео

Максим Іншаков Бокс 15:44, 17.10.2020 Оновлено: 15:56, 17.10.2020

Український чемпіон WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) напередодні бою проти чемпіона світу IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) провів ніч за грою в нарди.

Відповідний ролик українець розмістив у себе в Instagram. Крім самого Василя, в кадр потрапив і його батько – Анатолій Ломаченко, який розглядав якесь відео на своєму ноутбуці.

Нагадаємо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі відбудеться в ніч на неділю, 18 жовтня.

Наш співвітчизник вважається очевидним фаворитом. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,25.

Відзначимо, що бій не буде показаний по українському ТБ. OBOZREVATEL склав докладну інструкцію, як в Україні дивитися бій Ломаченко – Лопес

Також можна буде стежити за боєм за допомогою нашої онлайн-трансляції.

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