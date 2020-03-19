В Україні: Ломаченко пішов на радикальні заходи через можливе скасування бою проти Лопеса

Василь Ломаченко повернувся в Україну із США після інформації про ймовірне перенесення його бою проти американця Теофімо Лопеса, запланованого на 30 травня в Нью-Йорку, через коронавірус.

Про це повідомив журналіст авторитетного журналу The Athletic Ленс Пагмаєр у себе в Twitter, пославшись на слова промоутера Ломаченка Боба Арума, який є керівником компанії Top Rank.

Василь Ломаченко

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez. - Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020

Нагадаємо, що раніше сам Арум заявляв, що за умови відсутності глядачів цей поєдинок не має ніякого сенсу. "Наші руки зв'язані. Залишиться лише спробувати пояснити ситуацію боксерам", – сказав промоутер.

Варто зазначити, що український боксер володіє поясами WBC, WBA і WBO в легкій вазі, а американець – титулом чемпіона за версією IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала поєдинок Василя Ломаченка найдраматичнішим у 2019 році.

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