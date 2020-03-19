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19 березня • оновлено в 14:55
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В Україні: Ломаченко пішов на радикальні заходи через можливе скасування бою проти Лопеса

1.9т
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Василь Ломаченко повернувся в Україну із США після інформації про ймовірне перенесення його бою проти американця Теофімо Лопеса, запланованого на 30 травня в Нью-Йорку, через коронавірус.

Про це повідомив журналіст авторитетного журналу The Athletic Ленс Пагмаєр у себе в Twitter, пославшись на слова промоутера Ломаченка Боба Арума, який є керівником компанії Top Rank.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Нагадаємо, що раніше сам Арум заявляв, що за умови відсутності глядачів цей поєдинок не має ніякого сенсу. "Наші руки зв'язані. Залишиться лише спробувати пояснити ситуацію боксерам", – сказав промоутер.

Варто зазначити, що український боксер володіє поясами WBC, WBA і WBO в легкій вазі, а американець – титулом чемпіона за версією IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала поєдинок Василя Ломаченка найдраматичнішим у 2019 році.

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Теми
Коронавірус Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Боб Арум Василь Ломаченко
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