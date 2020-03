В Україні: Ломаченко пішов на радикальні заходи через можливе скасування бою проти Лопеса

Василь Ломаченко повернувся в Україну із США після інформації про ймовірне перенесення його бою проти американця Теофімо Лопеса, запланованого на 30 травня в Нью-Йорку, через коронавірус.

Про це повідомив журналіст авторитетного журналу The Athletic Ленс Пагмаєр у себе в Twitter, пославшись на слова промоутера Ломаченка Боба Арума, який є керівником компанії Top Rank.

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez.