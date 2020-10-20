Ломаченко перервав найтривалішу серію в світі боксу

Українець Василь Ломаченко сенсаційно програв Теофімо Лопесу і вперше за 6 років 3 місяці і 26 днів втратив чемпіонський титул.

21 червня 2014 року наш співвітчизник переміг Гарі Рассела-молодшого і став чемпіоном світу в напівлегкій вазі за версією WBO. Відтоді він утримував цей статус, змінюючи лише пояси та дивізіони, і був володарем найтривалішої серії серед чинних чемпіонів світу.

Як повідомляє видання BoxingNewsOnline, тепер його місце зайняв представник Таїланду Ваенхонг Менайотін (54-0, 18 КО), який виступає в мінімальній ваговій категорії та завоював чемпіонський титул в листопаді 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Ломаченка проти Лопеса закінчився перемогою Теофімо одноголосним рішенням суддів. Пізніше стало відомо, скільки раундів виграв Василь, і було опубліковано сумну статистику ударів українця.