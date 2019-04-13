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Ломаченко убивчим нокаутом переміг в чемпіонському бою

25.5тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Перший раунд почався зі своєрідної розвідки. Обидва боксери не форсували ситуацію, пристосовуючись до стилю один одного. Лома зайняв центр рингу і кілька разів знайшов дiру в захисті суперника.

Вже починаючи з другого раунду Василь став прискорюватися, пресингуючи і чудово працюючи на ногах. Наш боксер дуже потужно пробивав в голову Кролли. Затиснувши британця в кут і перевіряючи підборіддя аперкотом.

Третій раунд почався з граду ударів Ломаченка, який ідеально спрацював на контратаках. Двійка Васі потрясла Ентоні. Британський боксер нічого не міг протиставити українцю, йдучи в глухий захист. Наш співвітчизник затиснув Кроллу в кут, почавши бити опонента і рефері зупинив бій, відрахувавши нокдаун.

Четвертий раунд став бенефісом українця. Василь найпотужнішим пострілом в скроню нокаутував Кроллу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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Волошин Игорь
Волошин Игорь
Победа ! Ломаченко - лучший ! Ну что тут скажешь, СЛАВА УКРАИНЕ !
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Лома - ты супер .Слава Украине - ее героям Слава .
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асп асп
асп асп
Вася красава, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! А судья пид...ор мог и в третьем раунде остановить. А то он его чуть не убил.
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