Ломаченко убивчим нокаутом переміг в чемпіонському бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).
Поєдинок в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.
Перший раунд почався зі своєрідної розвідки. Обидва боксери не форсували ситуацію, пристосовуючись до стилю один одного. Лома зайняв центр рингу і кілька разів знайшов дiру в захисті суперника.
Loma with a nice combination in round 1 #LomaCrolla pic.twitter.com/0SZe1GAEVl- Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р
Вже починаючи з другого раунду Василь став прискорюватися, пресингуючи і чудово працюючи на ногах. Наш боксер дуже потужно пробивав в голову Кролли. Затиснувши британця в кут і перевіряючи підборіддя аперкотом.
Loma connecting in round 2 #LomaCrolla pic.twitter.com/L2DKrAiNZi- Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р
Третій раунд почався з граду ударів Ломаченка, який ідеально спрацював на контратаках. Двійка Васі потрясла Ентоні. Британський боксер нічого не міг протиставити українцю, йдучи в глухий захист. Наш співвітчизник затиснув Кроллу в кут, почавши бити опонента і рефері зупинив бій, відрахувавши нокдаун.
Четвертий раунд став бенефісом українця. Василь найпотужнішим пострілом в скроню нокаутував Кроллу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні 2018 го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.
В ніч з 8 на 9 грудня 2018 го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.
Ломаченко розраховував об'єднати пояси в бою проти Річарда Коммi, який завоював чемпіонський пояс в легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши росіянина Ісу Чаніева.
Ганець отримав травму і бій зірвався.
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