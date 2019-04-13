Ломаченко убивчим нокаутом переміг в чемпіонському бою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Перший раунд почався зі своєрідної розвідки. Обидва боксери не форсували ситуацію, пристосовуючись до стилю один одного. Лома зайняв центр рингу і кілька разів знайшов дiру в захисті суперника.

Loma with a nice combination in round 1 #LomaCrolla pic.twitter.com/0SZe1GAEVl - Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р

Вже починаючи з другого раунду Василь став прискорюватися, пресингуючи і чудово працюючи на ногах. Наш боксер дуже потужно пробивав в голову Кролли. Затиснувши британця в кут і перевіряючи підборіддя аперкотом.

Третій раунд почався з граду ударів Ломаченка, який ідеально спрацював на контратаках. Двійка Васі потрясла Ентоні. Британський боксер нічого не міг протиставити українцю, йдучи в глухий захист. Наш співвітчизник затиснув Кроллу в кут, почавши бити опонента і рефері зупинив бій, відрахувавши нокдаун.

Четвертий раунд став бенефісом українця. Василь найпотужнішим пострілом в скроню нокаутував Кроллу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018 го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Ломаченко розраховував об'єднати пояси в бою проти Річарда Коммi, який завоював чемпіонський пояс в легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши росіянина Ісу Чаніева.

Ганець отримав травму і бій зірвався.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!