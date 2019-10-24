Ломаченко отримав унікальний титул у боксі

Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння українцеві Василю Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.

Про це повідомляє Boxing Scene .

Василь Ломаченко зі своєю командою

У свою чергу, 20-річний американець Девін Хейні без бою переведений зі статусу "тимчасового" чемпіона в повноцінні чемпіони організації, зайнявши пояс Ломаченка.

За інформацією джерела, надання Ломаченку спеціального статусу чемпіона пов'язано з тим, що промоутер українця Боб Арум хоче організувати своєму підопічному поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем протистояння Річард Коммі - Теофімо Лопес на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко підписав нову 4-річну угоду з промоутерською компанією Top Rank.

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