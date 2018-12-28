Ломаченко "окупував" американський телеканал

Український чемпіон за версіями WBA і WBO у легкій вазі Василь Ломаченко продовжує завойовувати популярність серед фанів боксу в США.

Непереможний Василь Ломаченко

Американський телеканал Boxnation 27 грудня практично увесь свій ефірний час у прайм-тайм присвятив нашому бійцю. У своїй ефірній сітці канал показав майже всі поєдинки Ломаченка за останні три роки. Таким чином, вболівальники отримали можливість побачити найкращі бої українського боксера з 11 ранку до 18 вечора, повідомляє ISport.

Програма телетрасляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко за підсумками 2018 року посів перше місце у рейтингу кращих боксерів планети. Ще один наш співвітчизник — Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) розташувався на 19-й позиції.

Топ-20 боксерів незалежно від вагових категорій опублікував авторитетний портал Boxingtalk.