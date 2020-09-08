Промоутерська організація Top Rank офіційно анонсувала бій між українським чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі відбудеться 17 жовтня на арені "MGM Grand" в американському Лас-Вегасі.

Бій Ломаченко - Лопес відбудеться 17 жовтня Twitter Top Rank

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Теофімо прийняв нові умови бою проти Василя. ЗМІ вже назвали гонорари боксерів.

Спочатку поєдинок між Ломаченко і Лопесом був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден", але був перенесений на пізнішу дату через пандемію коронавiрусу.

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