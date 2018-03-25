Ломаченко одним ударом може виграти три чемпіонські пояси

Зоряний український боксер Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) і венесуелець Хорхе Лінарес (44-3, 27 КО) в майбутньому поєдинку можуть поборотися відразу за три чемпіонські пояси.

Тренер українця Олександра Гвоздика Марко Контрерас заявив, що після того як Майки Гарсія залишився в першій напівсередній вазі, регулярним чемпіоном WBC може стати Лінарес - володар пояса WBC Diamond.

"Якщо Майки залишить титул, то Лінарес стане регулярним чемпіоном. Це можливо", - цитує Контрераса xsport.ua.

Крім того, Ломаченко вважає, що журнал The Ring також може санкціонувати його бій з Лінаресом і дозволити боксерам битися за три пояси:

"Думаю, що The Ring дасть нам можливість битися за їх титул. Один удар і три пояси", - заявив Васілоій.

Відзначимо, що на даний момент на кону бою Лінарес - Ломаченко варто тільки пояс WBA, яким володіє венесуелець. Також він є володарем титулу The Ring. Поєдинок відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.