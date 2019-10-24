Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко й далі очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
У десятці кращих також є ще один українець Олександр Усик, який зберіг за собою п'яту сходинку.
Українці в рейтингах The Ring у своїх вагових категоріях:
напівважка вага: Олександр Гвоздик – 1 місце;
середня вага: Сергій Дерев'янченко – 6 місце;
друга легка вага: Віктор Постол – 5 місце;
найлегша вага: Артем Далакян – 3 місце.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння Василю Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!