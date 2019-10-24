Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко й далі очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

У десятці кращих також є ще один українець Олександр Усик, який зберіг за собою п'яту сходинку.

Українці в рейтингах The Ring у своїх вагових категоріях:

напівважка вага: Олександр Гвоздик – 1 місце;

середня вага: Сергій Дерев'янченко – 6 місце;

друга легка вага: Віктор Постол – 5 місце;

найлегша вага: Артем Далакян – 3 місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння Василю Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.

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