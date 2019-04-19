Ломаченко "образив" промоутера: спортивні новини 18 квітня

Промоутер скандально британця Тайсона Ф'юрі неоднозначно висловився про перемогу Василя Ломаченка над Ентоні Кроллою, а російський боксер Мурат Гассієв оголосив про перехід у суперважі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 18 квітня.
Крім того, в Лізі Європи визначилися учасники півфінальної стадії. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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