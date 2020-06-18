Ломаченко обійшов Усика в списку найкращих боксерів світу

Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили в топ-20 кращих боксерів світу

Українець Василь Ломаченко посів дев'яте місце в списку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, обігнавши Олександра Усика, який опинився на 16-й позиції.

Авторитетний портал Boxrec склав свій рейтинг найкращих боксерів, поставивши на перший рядок Сауля Канело Альвареса. Друге й третє місця в списку зайняли британець Тайсон Ф'юрі і Еррол Спенс-молодший, відповідно. Крім Усика та Ломаченка в сотню найкращих боксерів потрапили українці Сергій Дерев'янченко (35-й) і Віктор Постол (99-й).

Десятка найкращих боксерів світу за версією Boxrec виглядає наступним чином:

1. Канель Альварес

2. Тайсон Ф'юрі

3. Еррол Спенс-молодший

4. Геннадій Головкін

5. Деонтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Менні Пакьяо

8. Ентоні Джошуа

9. Василь Ломаченко

10. Шон Портер

Як повідомляв OBOZREVATEL, авторитетне видання WorldBoxingNews назвало 1000 найкращих боксерів усіх часів. У першій сотні знайшлося місце двом українським спортсменам – Олександру Усику та Володимиру Кличкам.