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12 червня • оновлено в 17:53
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Ломаченко нокаутом здобув чемпіонський титул і створив історію в боксі: як це було

4.7т
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11 червня 2016 року в Нью-Йорку на "Медісон сквер гарден" Василь Ломаченко нокаутом здобув чемпіонський пояс WBO у другій напівлегкій вазі.

Перемігши Романа Мартінеса, українець став чемпіоном у двох вагових категоріях і встановив історичне досягнення, ставши першим, кому вдалося зробити це всього за сім поєдинків у професійному рингу.

Ломаченко - Мартінес

Ломаченко - Мартінес

TSN.ua

Ломаченко домінував по ходу всього бою, не залишивши Мартінесу жодних шансів. У п'ятому раунді суперник українця впав на настил після лівого аперкоту і правого бокового й так і залишився лежати до кінця зворотного відліку рефері.

За той бій Василь отримав гонорар у розмірі 850 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ломаченка Боб Арум розповів, коли відбудеться його поєдинок проти американця Теофімо Лопеса.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Мартінес
Особи
Роман Мартінес Василь Ломаченко
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