Ломаченко не вклався в ліміт ваги під час підготовки до бою з Лопесом. Відео

Чемпіон світу в легкій вазі WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) пройшов обов'язкове зважування за три тижні до бою.

Наш 32-річний боксер не зміг вкладеться в ліміт найлегшої вагової категорії (61,23 кг), показавши результат 65,65 кг.

Лопес також провів контрольне зважування і також не вклався в ліміт. Ваги під американцем показали 67,92 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Ломаченко – Лопес за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі відбудеться 17 жовтня і буде показаний по MEGOGO.

Раніше Лопес заявив, що поставить гроші на те, що йому вдасться нокаутувати Василя Ломаченка до закінчення третього раунду їх поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.