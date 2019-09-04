Ломаченко не визнав війну з Росією та обурив українців: спортивні підсумки 3 вересня

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу US Open, а Василь Ломаченко обурив українців висловлюванням про війну з Росією.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 3 вересня.
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