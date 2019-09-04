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4 вересня • оновлено в 09:27
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Ломаченко не визнав війну з Росією та обурив українців: спортивні підсумки 3 вересня

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Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу US Open, а Василь Ломаченко обурив українців висловлюванням про війну з Росією.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 3 вересня.

Крім того, стала відома сума трансферу Євгена Коноплянки в "Шахтар". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Євген Коноплянка
Тег
ФК Шахтар
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