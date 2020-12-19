Ломаченко не стримався і вийшов iз себе під час інтерв'ю. Відео

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не зміг стримати емоцій, коментуючи ситуацію з травмою свого колишнього суперника Теофімо Лопеса.

Володимир Кобельков під час інтерв'ю з українським боксером завів тему про реванш з американцем.

"Я вважаю, що повинен бути реванш, але чи прийме Лопес його чи ні? Я думаю, що він його не прийме, тому що вони бояться. А бояться тому, що знають, що я боксував з травмою. А якщо я з травмою так відбоксував, то в наступному поєдинку ніхто не буде чекати і ніхто не будить тягнути", – сказав Лома.

На резонне зауваження інтерв'юера, що у Лопеса теж була травма, Ломаченко вийшов з себе.

"Якої травми?! Якої ноги?! І що?! У чому це виражається?! Який перелом?! Ти бачив?! Він в кінці бою сальто стрибнув! Ось навіщо ти зараз це говориш?! Може він палець або ногу поламав під час сальто, а нам розповідає, що це було перед боєм? Він каже, що за три тижні? Ну у мене немає слів ", – не стримав емоцій Василь.

Нагадаємо, що Ломаченко переніс операцію на плечі після програного поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Теофімо Лопеса.

В одному з інтерв'ю Ломаченко пояснив, чому з контракт на поєдинок проти Теофімо Лопеса був виключений пункт про обов'язковий реванш.