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Ломаченко назвав дату нового бою: спортивні підсумки 15-квітня

1.2тЧитати матеріал російською

Василь Ломаченко офіційно анонсував своє повернення на ринг, а український футболіст Есеола категорично висловився про військову агресію Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 15 квітня.

Крім того, ЗМІ повідомили про переговори "Шахтаря" з Мірчею Луческу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Особи
Василь ЛомаченкоМірча ЛуческуОлександр Гвоздик
Тег
ФК Шахтар
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