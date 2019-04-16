Ломаченко назвав дату нового бою: спортивні підсумки 15-квітня

Василь Ломаченко офіційно анонсував своє повернення на ринг, а український футболіст Есеола категорично висловився про військову агресію Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 15 квітня.

Крім того, ЗМІ повідомили про переговори "Шахтаря" з Мірчею Луческу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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