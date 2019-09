Ломаченко на колінах? Чемпіон UFC зробив нахабну заяву

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо висловився про володаря титулів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка. Американський боєць порівняв свої досягнення із заслугами українця.

"У кого краще бійцівське резюме? Василь Ломаченко: володар двох золотих нагород Олімпійських ігор, чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях. Генрі Трипл-Сі Сехудо: одна золота медаль Олімпіади, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу в двох видах спорту, член Залу Слави як в ММА, так і в боротьбі. Ломаченко, ти можеш стати на коліна перед Трипл-Сі", — написав Сехудо в Instagram.

Генрі Сехудо вже не вперше натякає на свою можливу зустріч у рингу з Василем Ломаченком.

У червні 2019 року він спробував спровокувати українця в Twitter, написавши: "Як думаєте, що олімпійський чемпіон і чемпіон UFC у двох вагових категоріях зробить із Василем Ломаченком?" У відповідь на це український боксер просто виклав зображення побитого ним Ентоні Кролли, додавши: "Ось приклад, як це буде".

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7