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4 вересня • оновлено в 10:32
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Ломаченко на колінах? Чемпіон UFC зробив нахабну заяву

1.6т Читати матеріал російською

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо висловився про володаря титулів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка. Американський боєць порівняв свої досягнення із заслугами українця.

"У кого краще бійцівське резюме? Василь Ломаченко: володар двох золотих нагород Олімпійських ігор, чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях. Генрі Трипл-Сі Сехудо: одна золота медаль Олімпіади, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу в двох видах спорту, член Залу Слави як в ММА, так і в боротьбі. Ломаченко, ти можеш стати на коліна перед Трипл-Сі", — написав Сехудо в Instagram.

Who has the better Combate resume? Vasiliy Lomachenko 🇺🇦 2x Olympic gold medal 3 division world champion boxing Henry "Triple C" Cejudo🇺🇸 1x Olympic champion Two division world champion UFC Two sport world champion Two sport hall of fame @lomachenkovasiliy You can bend the knee to Triple C !

Публікація від Henry Cejudo (@henry_cejudo)

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Генрі Сехудо вже не вперше натякає на свою можливу зустріч у рингу з Василем Ломаченком.

У червні 2019 року він спробував спровокувати українця в Twitter, написавши: "Як думаєте, що олімпійський чемпіон і чемпіон UFC у двох вагових категоріях зробить із Василем Ломаченком?" У відповідь на це український боксер просто виклав зображення побитого ним Ентоні Кролли, додавши: "Ось приклад, як це буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генрі Сехудо став ініціатором першої в історії ММА "битви статей", викликавши на дуель жінку-бійця Валентину Шевченко.

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Особа
Василь Ломаченко
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филипп филипыч
филипп филипыч
странная закономерность упоротых: вчерашний герой сегодня уже предатель)
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