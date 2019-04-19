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Ломаченко може провести бій із українцем: названо умови

1.6тЧитати матеріал російською

Український боксер Денис Берінчик, у разі перемоги над японцем Ніхіто Аракавою 20 квітня, зможе претендувати на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

За словами промоутера Олександра Красюка, можливість зустрітися з володарем пояса, іншим українцем Василем Ломаченком, тільки мобілізує його підопічного.

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"Якщо він успішно пройде цього суперника, то підніметься до вершини рейтингу. Він проведе ще один захист WBO International. Наша мета – виходити на позицію обов'язкового претендента, і ми будемо домагатися права битися з чемпіоном. Якщо він стане офіційним претендентом на бій із Ломаченком, це його також буде мотивувати. Чемпіон світу – це те, до чого прагне кожен боксер, і те, заради чого він більшість часу проводить у тренувальному залі", – сказав Красюк в інтерв'ю Luckypunchnet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав від Василя Ломаченка провести бій із першим номером рейтингу WBO Романом Андрєєвим або звільнити чемпіонський пояс.

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Особи
Василь ЛомаченкоДенис БеринчикОлександр Красюк
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
А шкода, що Лома не висунув свою кандидатуру в президенти України! Думаю, що його перемога була б гарантована. Особливо після "дебатів" на НСК Олімпійський!)))
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