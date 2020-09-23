Ломаченко: мені 32, і моє тіло трохи втомилося

Українець Василь Ломаченко заявив, що пауза в боксі, викликана коронавірусом, допомогла йому залікувати травми і краще підготуватися до поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Як повідомляє видання SkySports, наш співвітчизник нагадав, що йому вже 32 роки, і зізнався, що його тіло вже трохи втомлене. Незважаючи на це, Ломаченко серйозно налаштований здійснити свою мрію й увійти в історію боксу.

"У мене була річна перерва між боями. Зараз я здоровий і щасливий. Мені 32 роки, і я вже довго займаюся цим видом спорту, тому моє тіло трохи втомилося. Але в мене була пауза. Я близький до мети, про яку мрію з самого початку кар'єри. Я намагався зробити це в напівлегкій, другій напівлегкій і тепер у легкій вазі. Я хочу об'єднати пояси та вписати своє ім'я в історію боксу", – заявив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між Ломаченком і Лопесом відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі. Букмекери назвали фаворита поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.