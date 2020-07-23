Ломаченко – Лопесу: хлопче, повертайся до залу і готуйся до бою

Михайло Морозов Бокс 13:20, 23.07.2020 Оновлено: 13:30, 23.07.2020

Українець Василь Ломаченко відповів на слова Теофімо Лопеса, який записав відео біля арени "Медісон-сквер-ґарден" і сказав нашому боксеру принести до неї свої пояси.

"Гей, хлопче, повертайся в зал і готуйся до бою. Мені все одно, де він відбудеться, хоч у тебе надворі", – написав Ломаченко в коментарях соціальної мережі Instagram.

Ломаченко відповів на зухвалі слова Лопеса
Instagram Top Rank

Нагадаємо, що поєдинок між українцем і американцем за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі спочатку мав відбутися 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон-сквер-ґарден", але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер із компанії Top Rank, яка представляє інтереси обох боксерів, Боб Арум назвав нову дату поєдинку Ломаченка та Лопеса.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Обстріл групи евакуації на Донбасі: ідентифіковано тіло 40-річного морпіха. Фото героя

Полтавський викрадач із заручником їде в бік Києва: деталі НП

У Росії засудили історика, який відкрив світові правду про сталінський терор

Біля "Велюру" Тищенка помітили групу силовиків. Ексклюзивне фото

У Запоріжжі чоловік, що чіплявся до дівчат, побив бійця "Азова": військовий у комі