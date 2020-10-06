Ломаченко: Лопесу доведеться дуже довго вирішувати мою головоломку

Михайло Морозов Бокс 16:21, 6.10.2020 Оновлено: 16:26, 6.10.2020

Українець Василь Ломаченко натякнув на те, що приготував несподіваний сюрприз своєму наступному супернику Теофімо Лопесу.

У програмі Blood, Sweat and Tears на YouTube-каналі Top Rank наш співвітчизник відзначив сильні якості американця та зізнався, що не любить, коли його порівнюють з суперниками. Він висловив думку про те, що супернику доведеться витратити чимало часу, перш ніж Теофімо розгадає головоломку Ломаченка.

"Лопес хороший боксер, він чемпіон світу. У нього є відмінна міць і швидкість, і він розумно боксує. Я не люблю, коли мене порівнюють з опонентом, адже хочу довести все на рингу. Мені здається, що Лопесу доведеться дуже довго вирішувати мою головоломку", – сказав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум розповів про нові умови проведення чемпіонського поєдинку між Василем і Теофімо, який запланований на 17 жовтня.

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