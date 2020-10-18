Ломаченко сенсаційно програв Лопесу і не став абсолютним чемпіоном світу

Український чемпіон Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC) Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) зазнав сенсаційної поразки в бою проти володаря титулу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) і не зміг стати абсолютним чемпіоном світу.

12-раундовий поєдинок на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Стартовий раунд пройшов у своєрідній "розвідці". Обидва боксери не форсували ситуацію. Лопес зайняв центр рингу, намагаючись працювати першим номером, демонструючи невисоку швидкість. Спроби атак не складали жодних проблем для українця.

Лопес постійно атакував Ломаченка Top Rank

Теофімо продовжив нагнітати ситуацію, намагаючись "налякати" Василя, але всі його удари приходили в блоки. Ломаченко практично не атакував, вивчаючи опонента.

У третьому раунді наш чемпіон продовжував приймати удари в блок, віддавши ініціативу представнику США, точно "огризнувшись" ефектною двійкою.

Було відчуття, що абсолютно сконцентрований Ломаченко продовжував вивчати опонента, не форсуючи події, більшість часу працюючи в захисті.

Лопес раз по раз пробував дістати Василя, намагаючись притиснути його до канатів, але впевнена робота на ногах боксера з України нівелювала всі спроби Теофімо.

Екватор поєдинку пройшов у напруженій боротьбі, знову без особливих ударів від українського боксера.

У сьомому раунді Василю було важко підібратися впритул до Лопеса, який впевнено діяв лівим боковим. Ломаченко поступово намагався працювати першим номером.

На початок 8-й трихвилинки Василь нарешті включився, вперше за весь час "вибухнувши" атакою й обсипавши суперника градом ударів у голову і корпус.

У 9-му раунді Ломаченко вдало провів комбінацію "голова-корпус-голова". Вася шукав ключі до суперника, але безрезультатно.

На початку чемпіонських раундiв Анатолій Ломаченко радив синові "насипати", але Василь так і не зміг організувати серйозну атаку, пропустивши удар нижче пояса.

Істинну швидкість Лома показав лише в 11-му раунді, почавши справжнє побиття Лопеса, притиснувши його до канатів.

У заключному відрізку обидва боксери влаштували відкриту рубку, але нокауту так і не сталося.

Нагадаємо, що перед боєм Теофімо і його тренер всіляко ображали Василя. Українець на пресконференції не витримав, заявивши, що дуже хоче "надерти дупу" американцеві.

Спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня в Нью-Йорку у "Медісон Сквер Гарден", але був перенесений на пізнішу дату через пандемію коронавірусу.