Ломаченко – Лопес: український супертяж сказав, як пройде бій і хто переможе

Український боксер суперважкої ваги Тарас Біденко (28-6, 12 КО) вважає, що бій між володарем титулів WBC Franchise, WBA, WBO в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) завершиться на користь українця.

На думку Біденка, неординарна манера Ломаченка боксувати змусить суперника думати, що його одночасно б'ють три людини.

"Тому в Лопеса немає шансів на перемогу в цьому бою. Упевнений, що, незважаючи ні на що, Лопес не стикався з таким боксером, як Ломаченко. Він не готовий протистояти і просто не знатиме, що потрібно робити, щоб здобути перемогу. Василь нав'яже свій стиль ведення Лопесу, а не навпаки. Вася зробить усе у своїй манері, і бій пройде за його класичним сценарієм", – цитує Біденка tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, орієнтовний час початку зустрічі – 5:00 у неділю, 18 жовтня, за київським часом.

Раніше Василя Ломаченка назвали явним фаворитом бою з Теофімо Лопесом.