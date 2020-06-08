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8 червня • оновлено в 17:49
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Ломаченко - Лопес: українець розповів, хто переможе в бою

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Українець Василь Ломаченко віддав данину Теофімо Лопесу, назвавши його топовим бійцем, і заявив, що переможцем їхнього поєдинку стане той, хто має вищий боксерський IQ.

"Він є хорошим, топовим боксером. Він молодий, голодний до перемог і сильний. Я хочу побитися з ним, тому що він володіє моїм поясом IBF. Найбільше я чекаю моменту, коли подивлюся в очі йому та його батькові після бою. Стиль Лопеса в рингу полегшить мою задачу. Протистояти атакуючим боксерам легше, а контратакующим – складніше. У нашому поєдинку переможе той, хто має вищий боксерський інтелект. Мені здається, що я знаю, як перемогти", – цитує слова Ломаченка видання SkySports.

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко

XSPORT.ua

Також наголошується, що бій між українцем і американцем може відбутися у вересні в Лас-Вегасі стадіоні нової команди з американського футболу "Лас-Вегас Рейдерс". В умовах коронавірусу арена може прийняти близько 10 тисяч глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес збентежив мережу, показавши, що з ним зробив карантин.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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