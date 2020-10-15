Ломаченко – Лопес: скільки коштує перегляд бою для українців

У суботу, 17 жовтня, в Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між нашим співвітчизником Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

Ексклюзивні права на показ поєдинку викупила онлайн-платформа Megogo, тому побачити його можна буде лише на платній основі на сайті megogo.net. Пряму трансляцію бою, який розпочнеться в неділю, 18 жовтня, о 04:00 за київським часом, можна буде подивитися по підписці на тарифи "оптимальний" (97 грн) або "максимальний" (197 грн).

Ще одним варіантом є оформлення пробної підписки, вартість якої становить 1 грн за перший місяць використання. Варто відзначити, що в разі небажання платити за один із вищевказаних тарифів після закінчення тестового періоду, необхідно самостійно зупинити підписку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Ломаченко – Лопес не покажуть на українському ТБ.

Раніше було названо фаворита поєдинку між українцем та американцем.