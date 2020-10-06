Ломаченко – Лопес: промоутер розповів про нові умови проведення бою

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом пройде з обмеженою кількістю глядачів.

Про це в інтерв'ю виданню BoxingScene заявив промоутер з компанії Top Rank Боб Арум. За його словами, під час бою на арені MGM Grand в Лас-Вегасі будуть присутні близько 250 чоловік.

"Квитки не надійдуть у вільний продаж. Більшість людей, які зможуть відвідати поєдинок при дотриманні суворого протоколу, є так званою групою першого реагування. Ми хочемо винагородити тих людей з Невади, які допомагали хворим побороти коронавірус. Частина з 250 квитків буде віддана близьким боксерів і учасників тренувальних таборів. Можливо, ще кілька місць дістанеться представникам ЗМІ", – розповів Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита титульного поєдинку між Ломаченком і Лопесом, який відбудеться 17 жовтня. Український боксер двічі не вписався в ліміт ваги за кілька тижнів до бою.