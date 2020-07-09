Ломаченко – Лопес: промоутер назвав нову дату поєдинку

Михайло Морозов Бокс 16:05, 9.07.2020

Промоутер з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом має відбутися 3 жовтня, а не 19 вересня, як очікувалося раніше.

"Раніше робочої датою бою Ломаченко – Лопес було 19 вересня, але через те, що поєдинок буде показаний в форматі pay-per-view, ми призначили нову дату – 3 жовтня. Оскільки коронавірус стрімко насувається на штат Невада, ми поки не можемо провести бій навіть з обмеженою кількістю глядачів. Сподіваюся, що нам вдасться запустити на арену 2000-2500 осіб", – цитує слова Арума видання BoxingScene.

Нагадаємо, що спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден", але був перенесений на пізнішу дату через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо розповів про особисту неприязнь до українця і пообіцяв вибити з Ломаченка л***но.

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