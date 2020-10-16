Ломаченко - Лопес: прогноз на бій

Цієї неділі в Лас-Вегасі відбудеться, мабуть, головний бій 2020 року. У Києві в цей час буде близько 5-6 годин ранку.

Український боксер Василь Ломаченко, який володіє титулами WBC Franchise, WBA Super і WBO, зустрінеться з Теофімо Лопесом (чемпіон за версією IBF). Переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі з серпня 1990 року. Минулого разу поясами WBC, WBA і IBF одночасно володів Пернелл Уїтакер. Шанси на успіх у українця солідні, експерти Parimatch дають йому 72% на перемогу, залишаючи Лопесу 23% (в 5% оцінюється нічия).

Насправді, протистояння боксерів почалося вже давно. Теофімо вже не раз не соромився у висловах на адресу Василя, через що Ломаченко пригрозив як слід провчити його. "Лопеса у дворі не навчили, що за мовою потрібно стежити. Я хочу затягнути його в глибоку воду, опустити на дно і тримати під водою без повітря", - заявив українець.

Багато хто відзначає, що Лопес дійсно перестарався з трештоком і може поплатитися за це. Ломаченко явно буде більш агресивною, а ось чи виведе його з себе Теофімо це велике питання. Лопесу всього 23 роки, тоді як Василю вже 32, він більш досвідчений. При цьому вони обидва провели в професіоналах по 15 боїв. Ломаченко, нагадаємо, поступився лише одного разу, тоді як Лопес ще не програвав. Правда, і суперники у Василя були більш складними.

Саме досвід і повинен зіграти ключову роль в цьому бою. Швидше за все, Ломаченко спробує вимотати Лопеса, щоб потім, у другій половині поєдинку, закінчити все нокаутом. Втім, здійснити такий план буде дуже непросто. Якщо Теофімо пару раз зловить Василя, бій може піти вже зовсім за іншим сценарієм. Також Ломаченко не любить, коли на нього тиснуть, пресингують. Лопес може обрати таку тактику, в якій буде проводити комбінації, не давати українцеві відповідати і набирати очки. В цьому випадку у Теофімо з'явитися шанс виграти поєдинок рішенням суддів.

У будь-якому випадку, нас чекає поєдинок двох чемпіонів і це означає, що ми побачимо справжнє видовище. Заради такого точно варто прокинутися раніше навіть у неділю.