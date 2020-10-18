Ломаченко – Лопес: опубліковано повне відео бою

Український чемпіон WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, сенсаційно програвши американцю Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО).

Бій пройшов на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками.

OBOZREVATEL пропонує подивитися повне відео цієї зустрічі.

Нагадаємо, що останній раз Ломаченко виходив на ринг у вересні 2019-го, розгромно перемігши британця Люка Кемпбелла.

За інформацією ЗМІ Ломаченко отримає 3,25 мільйона доларів; гонорар Лопеса складе 1,5 млн.