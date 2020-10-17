Ломаченко – Лопес: онлайн-трансляція бою

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) у суботу, 17 жовтня, проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Суперником нашого співвітчизника стане американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО). Поєдинок пройде на арені MGM Grand.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Трансляцію поєдинку в Лас-Вегасі не покажуть на українському або російському телебаченню.

Прямий ефір із США ексклюзивно проведе відеосервіс Megogo. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Лопес. Орієнтовний початок – 6:00 ранку неділі, 18 жовтня, за київським часом.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Явним фаворитом бою вважається представник України. Ставки на перемогу Ломаченка приймаються коефіцієнтом 1,25.

Нічия оцінюється котируванням 23,00. А показники на успіх Лопеса досягає рівня 3,75.

Василь Ломаченко вважається фаворитом бою з Лопесом

ГОНОРАРИ БОЮ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Офіційно гарантована виплата Ломаченку становитиме 3,25 мільйона доларів без врахування податків.

Зі свого боку, Лопес отримає 1,5 мільйона в американській валюті. Крім того, боксерам віддадуть відсоток від продажу трансляцій на бій.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Василь Ломаченко, чемпіон WBA, WBO, WBC:

– Перш за все я хочу виграти цей бій. Але якщо буде можливість зробити це неприємним для нього способом, я до цього вдамся. Не думаю, що він до кінця розуміє, з чим зіткнеться. Я маю намір затягнути його в глибокі води, на дно, і тримати його там без повітря. Найскладніше в легкій вазі – подолати габарити й розмах рук суперника, більше нічого. Тут важлива стратегія, вміння швидко думати і швидко ухвалювати рішення. Це ключ до перемоги.

Теофімо Лопес, чемпіон IBF:

– Важка робота завжди приносить плоди. Я 18 років у боксі. І це всього лише початок. Вважайте, що ви ще нічого до пуття не бачили! Ми з батьком увесь час повторюємо одну фразу: "Гряде переворот!" І це не пусті слова. Це значить, що саме я веду нове покоління за собою. Моя перемога значитиме те, що нова ера в боксі вже прийшла. Тому, чуваки, смажте попкорн і насолоджуйтеся шоу! Гряде переворот!

ПРОМО БОЮ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштує українцям подивитися трансляцію бою Ломаченко – Лопес.