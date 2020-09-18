Ломаченко – Лопес: названо фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу

Український суперчемпіон Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) вважається явним фаворитом бою з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Поєдинок пройде 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Ломаченко виставить пояси за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), а Лопес – титул Міжнародної федерації боксу (IBF).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Лопес. Орієнтовний початок – о 6:00 ранку в неділю, 18 жовтня, за київським часом.

Поставити на перемогу українського боксера можна з коефіцієнтом 1,25. Нічия оцінюється котируванням 19,00. А показники на успіх Лопеса досягають рівня 3,75.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив про те, що йому не треба було приймати бій із Василем Ломаченком. Крім того, американський боксер розкрив важливу деталь контракту на поєдинок.