Ломаченко – Лопес: найкращі моменти бою на відео

Максим Іншаков Бокс 10:04, 18.10.2020

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО), в головному бою осені 2020 проти Теофімо Лопеса сенсаційно програв титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, WBC і не став абсолютним чемпіоном світу.

У поєдинку в Лас-Вегасі наш співвітчизник зміг проявити себе лише в другій половині зустрічі, що виявилося недостатньо для комісії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найкращі моменти поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Ломаченко і Лопеса відбувся на арені MGM Grand завершився перемогою уродженця Гондурасу за очками 116:112, 119:109, 117:111.

Пізніше Ломаченко звернувся до вболівальників. Також було опубліковано повне відео бою.

Крім того, стало відомо, скільки раундів виграв українець.

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