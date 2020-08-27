Ломаченко – Лопес: Гарсія дав прогноз на бій

Олександр Чеканов Бокс 12:23, 27.08.2020 Оновлено: 12:41, 27.08.2020

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія заявив, що Василь Ломаченко не є кращим у легкій вазі, а його поразка в бою з Теофімо Лопесом не стане сенсацією.

Даючи прогноз на майбутній поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, американський боксер відзначив силу Лопеса.

"Це хороший бій. Це дійсно дуже цікавий бій. Я не здивуюся, якщо Лопес покладе його. Він великий, сильний. Ломаченко не найкращий у легкій вазі. Він набагато кращий в більш легких дивізіонах", – заявив Гарсія під час спілкування з вболівальниками на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Лопес заплановано на 17 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес зухвало висловився на адресу Василя Ломаченка, пообіцявши проломити йому череп.

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