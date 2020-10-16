Ломаченко – Лопес: Ф'юрі дав прогноз на бій

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі не зміг назвати фаворита поєдинку українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) проти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

При цьому "Циганський король" підкреслив, що у виграші точно залишаться шанувальники боксу.

"Я думаю, прогноз повинен бути таким: це бій 50 на 50. Вболівальники будуть єдиним, хто виграє від цього поєдинку. Обидва – відмінні боксери, кожен з яких може втратити все. Я бажаю обом найбільшою удачі. Вдачі, хлопці, і нехай благословить вас бог", – сказав Ф'юрі для YouTube-каналу промоутерської компанії Top Rank.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лопес пройде у Лас-Вегасі 17 жовтня. Боксери визначать абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштує для українських вболівальників подивитися бій Ломаченко – Лопес, який не буде показано на ТБ.