Ломаченко – Лопес: американець розкрив важливу деталь контракту на бій

Михайло Морозов Бокс 11:45, 15.09.2020

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що в контракті на бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між ним і Василем Ломаченком не прописана можливість реваншу.

"Ні, в контракті на бій не прописана можливість реваншу, і я знаю, чому так. На кону стоїть все. Переможець отримає всі п'ять поясів, не чотири. Один з них – "франчайзинговий" титул WBC. Після поєдинку Маурісіо Сулейман (глава WBC – Ред.) одягне на мене цей пояс", – сказав Лопес в інтерв'ю SiriusXM Boxing.

Нагадаємо, що Ломаченко володіє титулами WBA, WBO, WBC Franchise і журналу The Ring, а його американський суперник є чемпіоном світу за версією IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок українця проти Теофімо Лопеса відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі на арені "MGM Grand".

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