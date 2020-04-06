Ломаченко – Лопес: американець назвав умову, за якої не вийде на бій

Американський боксер Теофімо Лопес не виключив того, що поєдинок проти українця Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі може взагалі не відбутися.

За словами Лопеса, перенесення бою, який було заплановано на 30 травня, через пандемію коронавірусу позначилося на його фізичних даних.

"Сьогодні перший день, коли я повернувся до тренувань. Зараз я важу 160 фунтів (72,5 кг – ред.). Я занадто важкий. Якщо так все продовжуватиметься, і я нічого не робитиму, то жодного бою з Ломаченком не буде . Якщо я не зможу опуститися до легкої ваги, то просто перейду в першу напівсередню вагу (63,5 кг – ред.). Зараз я жирний, як лайно", – сказав Теофімо в інтерв'ю журналісту Гарету Девісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес впевнено пообіцяв, що достроково переможе Василя Ломаченка.

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