Ломаченко – Лопес 2: промоутер назвав умову для реваншу

Михайло Морозов Бокс 12:55, 20.10.2020

Промоутер з компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси і Василя Ломаченка, і Теофімо Лопеса, заявив, що між боксерами можливий реванш, незважаючи на відсутність такої опції в контракті.

В інтерв'ю виданню ESPN він зазначив, що обов'язковою умовою для цього є закінчення пандемії коронавірусу. Промоутер не готовий проводити повторний поєдинок без глядачів.

"Якщо говорити про реванш, то його необхідно проводити після закінчення пандемії коронавірусу, коли люди пройдуть вакцинацію, а ми зможемо заробити гроші на вхідних квитках та інших речах", – заявив Арум.

Він також назвав стратегію Ломаченка на бій з Лопесом "безглуздою" і додав, що українець "віддав половину бою" і включився, коли вже було пізно.

Нагадаємо, що наш співвітчизник сенсаційно програв американцеві одноголосним рішенням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арум виступив проти судді, яка працювала на поєдинку Василя і Теофімо.

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