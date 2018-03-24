Ломаченко - Лінарес: ​​букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) є фаворитом бою проти чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО).

Букмекери активно приймають ставки на цей поєдинок, який відбудеться 12 травня 2018 року. Битва пройде в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) в Нью-Йорку.

Коефіцієнт на перемогу українця становить усього 1.14, тоді як котирування на тріумф венесуельця рівні 5.50.

Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 26.00.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що в США піднялася серйозна галас через бою Ломаченко проти Лінареса. Для його проведення двох телегігант ESPN і НВО довелося піти "на мирову", проте пізніше виникли нові проблеми.