Ломаченко - Кролла: весь бій на відео

Українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) в четвертому раунді нокаутувавши Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО), успішно захистивши титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Поєдинок пройшов при повному домінуванні нашого співвітчизника. Уже в третьому раунді град ударів від українця змусив рефері зупинити бій і відрахувати британцеві нокдаун.

Гонг врятував Кроллу, але лише для того, щоб в четвертій трихвилинці шокуючий "постріл" Ломаченка в скроню відправив претендента у важкий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі повний запис цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018 го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

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