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Ломаченко - Кролла: весь бій на відео

Ломаченко - Кролла: весь бій на відео
Зустріч пройшла в США на "Степлс-Арені"
3.8тЧитати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) в четвертому раунді нокаутувавши Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО), успішно захистивши титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Поєдинок пройшов при повному домінуванні нашого співвітчизника. Уже в третьому раунді град ударів від українця змусив рефері зупинити бій і відрахувати британцеві нокдаун.

Гонг врятував Кроллу, але лише для того, щоб в четвертій трихвилинці шокуючий "постріл" Ломаченка в скроню відправив претендента у важкий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі повний запис цієї зустрічі.

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Ломаченко - Кролла: з'явилося відео шокуючого нокауту від українця

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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