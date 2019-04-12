Ломаченко – Кролла: російський експерт дав несподіваний прогноз на бій

Відомий російський боксерський експерт Олександр Бєлєнький впевнений, що Василь Ломаченко не зможе нокаутувати британця Ентоні Кроллу в чемпіонському бою 12 квітня.

У коментарі OBOZREVATEL журналіст зазначив, що претендент має дуже сильний і стійкий характер.

"Кролла – дуже досвідчений боєць і, головне, стійкий. Ентоні вище ростом. Але головне, що він вміло користується своєю перевагою. Думаю, це дозволить йому уникнути нокауту. Але не від поразки. Виграє Василь, причому переконливо й, швидше за все, за очками", – підкреслив Бєлєнький.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко – Кролла відбудеться на легендарній арені Staples Center в Лос-Анджелесі. На кону будуть стояти чемпіонські пояси українця за версіями WBO і WBA в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко програв на зважуванні Ентоні Кроллі, показавши вагу на 400 грамів менше.

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