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Ломаченко кинув виклик боксеру Мейвезера

1.4тЧитати новину російською

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) готовий битися з підопічним легендарного Флойда Мейвезера Джервонтой Девісом.

При цьому українець зазначив, що для організації такого поєдинку американцеві доведеться піднятися у вазі на категорію вище.

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"Якщо він піде в мою вагову категорію, в мою наступну вагову категорію я буду битися з ним. Чому б і ні? Я готовий, я в 135 фунтах", - наводить слова Ломаченко Boxingscene.

Флойд Мейвезер, який просуває Девіса, недавно зв'язувався з Top Rank, яка веде справи Лома, щоб обговорити ідею можливого поєдинку двох бійців.

Нагадаємо, зараз Василь відновлюється від недавньої операції на правому плечі. Минулого місяця в Madison Square Garden в Нью-Йорку українець здобув перемогу нокаутом в десятому раунді над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний бій наш співвітчизник проведе на початку грудня.

Особи
Василь ЛомаченкоФлойд Мейвезер
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