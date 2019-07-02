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Ломаченко – Кемпбелл: ЗМІ розповіли про скандал з гонораром українця

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Український чемпіон Василь Ломаченко все ж отримає рекордні для себе чотири мільйони доларів за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

За даними порталу Sportarena, саме гонорар нашого співвітчизника і став каменем спотикання в переговорах команд боксерів. Промоутер британця Едді Хірн вважав неприйнятними вимоги колег з компанії Top Rank, яка веде справи Ломаченка, про виплату чемпіону, але в підсумку після скандалу був змушений погодитися з ними.

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Василь Ломаченко, Боб Арум і Едді Хирн

Василь Ломаченко, Боб Арум і Едді Хирн

Boxing Scene

Таким чином, бій Ломаченко – Кембпелл пройде в Лондоні 31 серпня на O2 Arena. На кону будуть стояти відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі – Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), якими володіє Василь, і вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили не тільки гонорар Василя Ломаченка за бій з Кемпбеллом, але і схему виплат, згідно з якою український чемпіон отримає лише 25% від суми.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь ЛомаченкоЕдді Хірн
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