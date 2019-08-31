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Ломаченко – Кемпбелл: дивитися онлайн чемпіонський бій

7.9т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко в суботу, 31 серпня, проведе об'єднавчий бій з британцем Люком Кемпбеллом.

На O2 Arena боксери битимуться за пояси Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), які належать українцеві, а також вакантний титул Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі.

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ПРОМО БОЮ ЛОМАЧЕНКО – КЕМПБЕЛЛ

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Кемпбелл. Орієнтовний початок – о 23:55 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛОМАЧЕНКО – КЕМПБЕЛЛ

Повболівати за нашого співвітчизника біля екранів телевізорів можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Інтер".

Крім того, бій побачать глядачі російських каналів "Матч ТВ" і "Матч! Боєць", американські ESPN і ESPN+, британський Sky Sports.

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ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КЕМПБЕЛЛ

Явним фаворитом битви в Лондоні вважається український чемпіон. Поставити на перемогу Ломаченка можна з коефіцієнтом 1,06.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх британського претендента досягають рівня 9,00.

ОПЛАТУ БОЮ ЛОМАЧЕНКО – КЕМПБЕЛЛ

Василь заробить за поєдинок в Лондоні гарантовані чотиримільйона доларів. Крім того, українцю дістануться відрахування від продажів трансляцій, квитків і реклами.

У свою чергу Кемпбелл отримає рекордні для себе 1,12 млн.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Василь Ломаченко, чемпіон WBA і WBO в легкій вазі:

– Мені сподобався тренувальний табір. Я готовий на 100% і старанно тренувався. Мені це подобається. Я люблю бокс і важку підготовку. На цей раз підготовка далася не дуже складно. Не знаю чому, але це було легше, ніж перед моїм останнім боєм з Кроллою. Це буде дуже непростий бій. Кемпбелл розумний і технічний боєць, так що це буде дуже цікавий поєдинок. Можливо, він стане найскладнішим в моєму житті.

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Люк Кємпбелл

Люк Кємпбелл

Люк Кемпбелл, претендент:

– Я завжди говорив, що якщо ти хочеш бути кращим, потрібно перемагати кращих. Тому я тут. Я не хвилююся і думаю, що мені потрібно робити. Я повністю сфокусований на собі. Мені потрібно показати справжнє шоу і переплюнути самого себе, щоб перемогти. Я готовий це зробити.

ЗВАЖУВАННЯ

Василь Ломаченко, незважаючи на значну різницю в зрості, виявився важчим за свого суперника.

Українець показав на вагах 61,03 кг, а британський боксер заважив на 60,8 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Ентоні Джошуа дав пораду своєму співвітчизнику Люку Кемпбеллу перед боєм з Василем Ломаченком.

У свою чергу промоутер Боб Арум заявив про те, що українець повинен робити ставку на комерційну складову боксу, що дозволить йому збільшити суми гонорарів.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Люк Кемпбелл Василь Ломаченко
Місце
Англія Лондон
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