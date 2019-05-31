Ломаченко – Кемпбелл: британець розкрив секрет перемоги над українцем

Британський боксер Люк Кемпбелл заявив, що збирається виграти бій у українського чемпіона Василя Ломаченка і розповів, які якості йому допоможуть здобути перемогу.

"Я знаю хто такий Ломаченко, так що в ринзі зустрінуться чемпіон проти чемпіона – великий поєдинок, об'єднавчий бій і кращий переможе кращого.

Як перемогти Ломаченка? Просто потрібно залишатися собою. Я великий, високий, лівша, з хорошими технікою, силою, швидкістю, роботою ніг. Просто потрібно накласти мої переваги на нього і, думаю, я можу побити його ", - розповів Кемпбелл в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Люк Кемпбелл атакує

Нагадаємо, що український чемпіон Василь Ломаченко отримав право провести об'єднавчий бій за вакантний пояс кращого в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Таке рішення було прийнято комісією WBC після розгляду заявки від претендентів на титул, який залишився вакантним після відмови від нього американця Майки Гарсії.

За попередніми даними, бій між Ломаченком і Кемпбеллом повинен відбутися в кінці серпня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Едді Хирн заявив, що його колега Боб Арум поспішив повідомити про те, що переговори закінчені і контракт на бій між українським чемпіоном Василем Ломаченко та англійцем Люком Кемпбеллом підписаний.

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