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Ломаченко – Кемпбелл: британець розкрив секрет перемоги над українцем

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Британський боксер Люк Кемпбелл заявив, що збирається виграти бій у українського чемпіона Василя Ломаченка і розповів, які якості йому допоможуть здобути перемогу.

"Я знаю хто такий Ломаченко, так що в ринзі зустрінуться чемпіон проти чемпіона – великий поєдинок, об'єднавчий бій і кращий переможе кращого.

Як перемогти Ломаченка? Просто потрібно залишатися собою. Я великий, високий, лівша, з хорошими технікою, силою, швидкістю, роботою ніг. Просто потрібно накласти мої переваги на нього і, думаю, я можу побити його ", - розповів Кемпбелл в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Люк Кемпбелл атакує

Люк Кемпбелл атакує

Нагадаємо, що український чемпіон Василь Ломаченко отримав право провести об'єднавчий бій за вакантний пояс кращого в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Таке рішення було прийнято комісією WBC після розгляду заявки від претендентів на титул, який залишився вакантним після відмови від нього американця Майки Гарсії.

За попередніми даними, бій між Ломаченком і Кемпбеллом повинен відбутися в кінці серпня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Едді Хирн заявив, що його колега Боб Арум поспішив повідомити про те, що переговори закінчені і контракт на бій між українським чемпіоном Василем Ломаченко та англійцем Люком Кемпбеллом підписаний.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь ЛомаченкоЕдді ХірнБоб Арум
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