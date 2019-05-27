Ломаченко – Кемпбелл: промоутер зробив важливу заяву

Відомий промоутер Едді Хірн заявив, що його колега Боб Арум поспішив повідомити про те, що переговори закінчені і контракт на бій між українським чемпіоном Василем Ломаченком та англійцем Люком Кемпбеллом підписаний.

Британець Едді Хірн повідомив в коментарі ES News, що обидва табори практично обумовили всі умови угоди і дійсно планують провести цей бій в кінці літа, але поки передчасно говорити зі 100-відсотковою впевненістю, що цей поєдинок відбудеться.

Люк Кемпбелл і Едді Хирн

Нагадаємо, що український чемпіон Василь Ломаченко отримав право провести об'єднавчий бій за вакантний пояс кращого в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Таке рішення було прийнято комісією WBC після розгляду заявки від претендентів на титул, який залишився вакантним після відмови від нього американця Майки Гарсії.

"WBC задовольнив клопотання Василя Ломаченка про боротьбу за титул в легкій вазі. Офіційно призначений бій між обов'язковим претендентом Люком Кемпбеллом з Великобританії і чемпіоном WBO і WBА ваговій категорії Василем Ломаченком з України за вакантний пояс чемпіона WBC в легкій вазі", – йдеться в резолюції ради, текст якої опублікований на офіційному сайті організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко посів перше місце в оновленому рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Крім нашого чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі, в топ-10 за версією журналу The Ring також увійшов ще один українець - Олександр Усик, який володіє трьома поясами у важкій вазі (IBF, WBO і WBC), але вже готовий до виступу в суперважкій категорії.

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