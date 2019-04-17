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"Ломаченко — ілюзія!" Американський боксер зробив нахабну заяву

1.9тЧитати матеріал російською

Американський проспект легкої ваги Теофімо Лопес, який раніше погрожував "вбити" в рингу Василя Ломаченка і називав себе чинним чемпіоном світу, продовжує вести психічну атаку на українця.

Цього разу американець заявив, що має намір розвіяти ілюзію про те, що Ломаченко — кращий боксер світу.

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

Boxing Scene

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"Є тільки один Бог і це не Ломаченко. Василь — просто хлопець, який створив для всіх ілюзію. Він робить ці свої речі ногами й інші трюки, щоб ви всі думали, ніби він кращий боксер на планеті. Але ви всі побачите. Якщо наш бій із ним станеться, то ви побачите, що це була просто ілюзія", — самовпевнено заявив Лопеc Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Теофімо Лопес відзначився черговим хамським випадом на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

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Особи
Василь ЛомаченкоТеофімо Лопес
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