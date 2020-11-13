Ломаченка хотіли зняти з бою з Лопесом

Українського боксера Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) мали намір не допустити до поєдинку проти Теофімо Лопеса (16-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Fino Boxing. За його словами, українець не був готовий на 100% через пошкодження.

"Ломаченко – чудовий боксер, великий боєць. Я не робив прогноз на його бій із Лопесом, але думав, що Ломаченко виграє кожен із раундів. Коли я прокинувся у неділю вранці та подивився у свій телефон, то не міг повірити своїм очам. Я говорив напередодні бою з менеджером Василя Егісом Клімасом. Він хотів зняти Ломаченка з бою через травму плеча. Але вони побоялися, що більше не отримають можливості битися за абсолютного чемпіона світу. Але це не має значення. Подивіться, що зробив Лопес", – сказав Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і не зміг стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Після бою українець висловив незгоду з його результатом.